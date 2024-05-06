سياسة
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مصدر بحماس لـTRT: الكرة الآن بملعب إسرائيل وقدمنا ما بوسعنا لإتمام الصفقة
أكد مصدر في حركة حماس، مساء الاثنين، أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، بعد أن "قدمت الحركة كل ما في وسعها لإتمام الصفقة".
مصدر بحماس لـTRT: الكرة الآن بملعب إسرائيل وقدمنا ما بوسعنا لإتمام الصفقة
مصدر بحماس لـTRT: الكرة الآن بملعب إسرائيل وقدمنا ما بوسعنا لإتمام الصفقة / صورة: Reuters
6 مايو 2024

وقال المصدر لـTRT عربي إن الحركة "لا تتوقع موافقة الاحتلال على صفقة المفاوضات الحالية"، مشيراً إلى أن "نتنياهو على الأرجح سيصر على اجتياح رفح رغم موافقتنا على الصفقة".

وأوضح المصدر أن الساعات القليلة المقبلة "ستكون حاسمة وكاشفة لكل المواقف".

كما أشار إلى أن مقترح الوساطة نص على انسحاب إسرائيل من ممر نتساريم وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف: "مستعدون جيداً لكل السيناريوهات المقبلة ولا يمكن لأحد أن يلوم الحركة، ولن نرفع أيادينا عن الزناد حتى يعلن الاحتلال موقفه النهائي".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت حماس موافقتها على المقترح القطري-المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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