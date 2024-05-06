وقال المصدر لـTRT عربي إن الحركة "لا تتوقع موافقة الاحتلال على صفقة المفاوضات الحالية"، مشيراً إلى أن "نتنياهو على الأرجح سيصر على اجتياح رفح رغم موافقتنا على الصفقة".

وأوضح المصدر أن الساعات القليلة المقبلة "ستكون حاسمة وكاشفة لكل المواقف".

كما أشار إلى أن مقترح الوساطة نص على انسحاب إسرائيل من ممر نتساريم وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف: "مستعدون جيداً لكل السيناريوهات المقبلة ولا يمكن لأحد أن يلوم الحركة، ولن نرفع أيادينا عن الزناد حتى يعلن الاحتلال موقفه النهائي".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت حماس موافقتها على المقترح القطري-المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.