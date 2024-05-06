جاء ذلك الاثنين، في خطاب وجهه إلى الأمة عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "نرحب بإعلان حماس قبولها وقف إطلاق النار بناء على توصياتنا، وننتظر نفس الخطوة من الجانب الإسرائيلي".

كما دعا الرئيس التركي جميع الأطراف الغربية للضغط على الإدارة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وكان الرئيس أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قبل اجتماع الحكومة، وبحث قرار حماس في ما يتعلق بوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت حركة حماس في بيان، إن هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة نقلاً عن مصدر رفيع المستوى دون أن تسميه بأن وفداً من حماس سيصل إلى العاصمة المصرية، الثلاثاء، لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة تعثرت في مراحل سابقة، للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت باستشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار هائل في المباني والبنى التحتية.​​​​، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".