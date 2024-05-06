ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر مصري رفيع المستوى لم تسمّه، قوله إن "بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تشمل 3 مراحل، وتتضمن اتفاقاً لتبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية".

وأضاف المصدر أن "الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين"، مشيراً إلى أن "الوفد الأمني المصري يؤكد تلقي ردود إيجابية من الطرفين حماس وإسرائيل، ويكثف اتصالاته للتهدئة".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت أن وفداً من حماس سيصل إلى العاصمة المصرية، الثلاثاء، لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، الاثنين، قالت حركة حماس في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهُر مفاوضات غير مباشرة تعثرت في مراحل سابقة، للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت باستشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار هائل في المباني والبنى التحتية، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".