سياسة
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مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أن مجلس الحرب قرر بـ"الإجماع استمرار العملية العسكرية في مدينة رفح"، بدعوى "ممارسة الضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) وتحقيق أهداف الحرب الأخرى".
مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح
مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح / صورة: AA
6 مايو 2024

وادعى مكتب نتنياهو في بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الحرب، أن مقترح الهدنة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة حماس "بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات" بلاده.

وأضاف المكتب أن إسرائيل "سترسل، رغم ذلك، وفداً إلى القاهرة لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة" بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، دون أن يوضح هذه الشروط.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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