وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات إسرائيلية تطلق النار بكثافة في محيط الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

من جانبها، تحدث قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق بشكل مكثف قنابل إنارة في سماء مدينة رفح خاصة المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في سياق متصل، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الثلاثاء، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية استهدف منزلين في أقل من ساعة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزل عائلة الشمالي بعد أقل من ساعة من قصف منزل عائلة أبو عمرة في رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن فرق الدفاع المدني مستمرة في عمليات البحث والإنقاذ لانتشال المزيد من الضحايا نتيجة للهجوم الإسرائيلي على موقع الاستهداف.