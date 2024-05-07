وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "قُتل ضابطان أمس في غارة انتحارية بطائرة مسيرة في منطقة المطلة على الحدود مع لبنان".

وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 614 ضابطاً وجندياً.

وتابعت: "عقب الحادثة شنّ سلاح الجوّ هجمات في جنوب لبنان".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في لبنان.

ويشنّ حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد جيش الاحتلال "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرّض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، خلّفَت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.