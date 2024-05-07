جاء ذلك في كلمة لقورتولموش، الاثنين، أمام اجتماع رؤساء البرلمانات العشرة في منصة التشاور والتنسيق غير الرسمية بين القارات (ميكتا) في عاصمة المكسيك مكسيكو.

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن الإنسانية لن تنسى أبداً وحشيّة إسرائيل في قتلها الأطفال في الحاضنات ببطء أمام عيون العالم.

وأكد أنه ينبغي للعالم أن يستفيد من هذه الحروب ومن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال تحدث.

وأوضح أن الاعتداءات العنيفة والجرائم الإنسانية الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة طوال أكثر من 7 أشهر أدت إلى استشهاد 35 ألف شخص.

وأشاد قورتولموش بمسعى جنوب إفريقيا للبحث عن العدالة أمام المحكمة الدولية، مستنكراً تجاهل "النظام الدولي العيب الذي أصاب الإنسانية في غزة".

وتابع: "لكنَّ الناس في كثير من أنحاء العالم خرجوا إلى الشوارع، ولم يبقَ طلاب الجامعات والمثقفون صامتين أمام هذه الإبادة الجماعية".

و"ميكتا" مجموعة دول تضم تركيا والمكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا، تأسست عام 2013 بشراكة بين دول أعضاء في مجموعة العشرين بهدف سدّ الفجوات بين الدول المتقدمة والدول النامية.

ويتعرض قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لحرب إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي، خلَّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.