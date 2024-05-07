سياسة
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منهم 13 في مواجهات مع حزب الله.. مقتل 614 عسكرياً إسرائيلياً منذ بدء الحرب
رصد إعلام عبري مقتل 13 عسكرياً إسرائيلياً جراء المواجهات الحدودية المتواصلة مع حزب الله اللبناني منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب بما فيها المواجهات على الحدود اللبنانية، إلى 614 ضابطاً وجندياً.
منهم 13 في مواجهات مع حزب الله.. مقتل 614 عسكرياً إسرائيلياً منذ بدء الحرب
موقع استهدفته صواريخ من لبنان بمستوطنة كريات شمونة 5 مايو/آيار / صورة: AFP
7 مايو 2024

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري في تقرير اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآن "أسفرت الاشتباكات على الحدود مع لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 9 مدنيين على الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقتل 13 من الجنود وجنود الاحتياط في الجيش".

جاء ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الثلاثاء، مقتل "جنديَّي احتياط في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة" تبناه حزب الله، ضد موقع عسكري قرب مستوطنة المطلة (شمال) أمس الاثنين.

في سياق متصل، أشار الموقع إلى "وقوع عدة هجمات ضد الجيش الإسرائيلي من سوريا، لكن بلا إصابات".

وبمقتل الجنديين أمس، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما فيها المواجهات على الحدود اللبنانية، إلى 614 ضابطاً وجندياً، بحسب هيئة البث العبرية الرسمية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

وتقول هذه الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية خلّفَت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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