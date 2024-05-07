وأضاف يلماز في تدوينة على حسابه بمنصة إكس: "بشن هجوم برّي على رفح بعد يوم واحد فقط من موافقة حماس على مقترح قطر ومصر لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ترتكب إسرائيل جريمة حرب جديدة بالإضافة إلى تلك التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)".

وأكد يلماز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاءه الذين ارتكبوا هذه الجرائم ضد الإنسانية، وأولئك الذين في السلطة والذين يلتزمون الصمت سيحاسَبون عاجلاً أم آجلاً على ذلك أمام الإنسانية.

وشدد على أن تركيا وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان أن الإدارة الإسرائيلية التي ترتكب هذه الجرائم وتنتهك القانون الدولي ستخضع لمحاكمة وستنال العقوبة التي تستحقها.

جاءت التصريحات التركية عقب إعلان إسرائيل "السيطرة العملياتية" على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وما نتج عنه من تعليق لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

وصباح الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "قوات اللواء 401 حققت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة".

وتأتي تلك التحركات بعد ساعات من إعلان حركة حماس، في بيان، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة. فيما ادّعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المقترح الذي وافقت عليه حماس "بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات" تل أبيب، وأن تل أبيب سترسل وفداً إلى القاهرة "لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة".

وتلت هذه التطورات إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين، بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، بزعم أنها "محدودة النطاق"، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرقي المدينة قسراً والتوجه إلى منطقة المواصي، جنوب غربي القطاع.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.