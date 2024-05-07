وأقسم بوتين على "حماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال"، حسبما نقلت وسائل إعلام حضرت مراسم القسم.

وقال الرئيس الروسي في قاعة اندرييفيسكي في الكرملين: "نحن شعب متّحد وعظيم، ومعاً سنتجاوز كل العراقيل (...) معاً سننتصر"، مشدداً على أن "روسيا ستخرج أقوى من هذه المرحلة الصعبة".

وأكد أن قيادة روسيا "شرف عظيم، ومسؤولية وواجب مقدَّس".

في السياق نفسه، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يعلن اليوم عن مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وفاز بوتين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار الماضي. وبموجب الدستور، يجب أن تستقيل الحكومة في بداية الولاية الرئاسية الجديدة، مما يتيح للرئيس أن يقدم للبرلمان مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء.

ومن المرجح أن يقرر بوتين إعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي ميخائيل ميشوستين، للمنصب.