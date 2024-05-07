وقال لايركه في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف: "لسنا موجودين حالياً عند معبر رفح لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة".

وأضاف: "قيل لنا إنه لن يُسمح بعبور الموظفين والسلع دخولاً أو خروجاً في الوقت الراهن. وهذا يؤثر بشكل هائل في مخزوننا. لدينا مخزون ضئيل للغاية، يكفي ليوم واحد تقريباً".

وأوضح أن "الوقود يدخل عبر رفح فقط، وهذا المخزون هو لمجمل العملية الإنسانية في غزة".

وحذَّر من أن عدم دخول الوقود "يشكل طريقة فعالة جداً لدفن العملية الإنسانية"، مشيراً إلى أن "الطريقين الرئيسيين (معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم) لإدخال المساعدات إلى غزة معطَّلان".

وفي وقت سابق اليوم، توغّلَت آليات إسرائيلية داخل معبر رفح، بعد أن شهدت الليلة الماضية قصفاً عنيفاً في محيط المعبر وسُمَعت أصوات اشتباكات بين جيش الاحتلال وفصائل فلسطينية.

وأُغلق إثر ذلك معبر رفح بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.