سياسة
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بعد هجوم الاحتلال.. الأردن يحذر من "مذبحة" برفح ويدعو مجلس الأمن للتدخل
حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن هجوم إسرائيل على رفح "يهدد بمذبحة أخرى"، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التصرف بحزم وعلى الفور. كما شدّد على ضرورة أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عواقب حقيقية".
بعد هجوم الاحتلال.. الأردن يحذر من "مذبحة" برفح ويدعو مجلس الأمن للتدخل
وزير خارجية الأردن يحذر من أن هجوم إسرائيل على رفح يهدّد بمذبحة جديدة / صورة: AFP
7 مايو 2024

واستنكر الصفدي في منشور للصفدي عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، احتلال إسرائيل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، بدلاً من إعطاء فرصة للمفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.

وقال: "بدلاً من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، احتلت الحكومة الإسرائيلية معبر رفح وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يتضورون جوعاً".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وقال في بيان: "قطعت القوات الإسرائيلية معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل".

وأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية وصفها بـ"محدودة النطاق" في رفح، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسراً والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غربي القطاع.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب ضد القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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