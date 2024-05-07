وقال جهاز الأمن في بيان على تليغرام، الثلاثاء: "أحبط محققو مكافحة التجسس وجهاز الأمن الأوكراني خطط جهاز الأمن الاتحادي (الروسي) لتصفية رئيس أوكرانيا وممثلين آخرين للقيادة العسكرية والسياسية العليا".

وأضاف البيان أن "الشبكة، التي أشرف جهاز الأمن الفيدرالي على أنشطتها من موسكو، ضمت عقيدين سربا معلومات سرية عن جهاز الأمن الاتحادي (الروسي)"، معلناً إلقاء القبض عليهما في انتظار محاكمتها بتهمة "الخيانة".

وزعم جهاز الأمن أن العقيدين خططا لاستخدام طائرات من دون طيار من طراز FPV، وقاذفات صواريخ RPG-7 المضادة للدبابات، وألغام MON-90، لشن هجوم على منزل زيلينسكي.

وأضاف أنهما كانا يسعيان للعثور على جاسوس بين الحرس الرئاسي المقرب من زيلينسكي، لمراقبة التحركات ونقل المعلومات.

وكشف جهاز الأمن الأوكراني أيضاً أن المشتبه بهما كانا يخططان أيضاً "لتصفية" رئيس الجهاز فاسيل ماليوك، ورئيس جناح المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إلى جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

يذكر أنه في الشهر الماضي أيضاً، أعلنت بولندا إلقاء القبض على رجل يعتقد أنه يعمل مع أجهزة الأمن في الكرملين للمساعدة في التخطيط لاغتيال زيلينسكي.