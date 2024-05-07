جاء ذلك في منشور لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على حسابه بمنصة إكس، لم يحدد فيه موعد الاعتداء على القافلة، بينما أفادت حسابات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه وقع مساء الاثنين.

وأوضح الصفدي: "تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الهجوم على قافلة المساعدات الأردنية التي كانت في طريقها إلى معبر إيريز من المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا مرة أخرى جريمتهم الدنيئة من دون أن تواجههم السلطات الإسرائيلية".

وطالب الوزير الأردني مجلس الأمن الدولي بـ"التصرف بفاعلية لضمان حماية قوافل المساعدات والعاملين فيها".

وهذه هي المرة الثانية التي يُعتدى فيها على قوافل مساعدات أردنية متجهة إلى غزة.

ومطلع مايو/أيار الجاري، أدانت المملكة الاعتداء على قافلتين إحداهما كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، والثانية كان مفترضاً أن تدخل عبر معبر إيريز (شمال).

وفي 1 مايو/أيار، شهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، انطلاق أول قافلة أردنية تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه مؤخراً.

وكان المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية "كابينت"، قد وافق، في أبريل/نيسان الماضي، على السماح "مؤقتاً" بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، عبر ميناء أشدود ومعبر إيريز، وزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، بات قطاع غزة، ولا سيما محافظتا غزة والشمال، في براثن مجاعة أودت بحياة فلسطينيين؛ بسبب شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والدواء.