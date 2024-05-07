وقال متحدث اليونيسف جيمس إلدر، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة جينيف السويسرية، إن معبر رفح "نقطة دخول معظم المساعدات إلى غزة، والهجوم العسكري الإسرائيلي سيعقد بشكل كبير عملية إيصال المساعدات".

وأضاف: "إذا أغلق معبر رفح مدة طويلة فمن الصعب أن نرى كيف يمكن تجنّب المجاعة في غزة".

وأشار إلدر إلى أن "رفح مدينة الأطفال، ويجب عدم اجتياحها"، إذ يعيش فيها أكثر من نصف أطفال غزة.

وأوضح أن "استمرار قتل الأطفال، والمزيد من الهجمات من الأطراف المتحاربة، وأوامر الإخلاء، كشفت مرة أخرى كيف تواصل أطراف الصراع التجاهل التام لحياة وحماية الأطفال والمدنيين".

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال "السيطرة العملياتية" على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 20 فلسطينياً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في رفح.

ولاحقاً قال شهود عيان إن فلسطينياً استُشهد وأُصيبَ آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال مدرسة لإيواء النازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما أُصيبَ عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف محيط النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط القطاع.

من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن "الاحتلال يستهدف المستشفيات والمدارس بعدوانه شرقي رفح".

واتهم الاحتلال بـ"تعمُّد تأزيم الوضع بمنع إدخال المساعدات وإغلاق معبرَي رفح وكرم أبو سالم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".