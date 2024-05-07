سياسة
2 دقيقة قراءة
سيعقّد إيصال المساعدات.. اليونيسف تحذر من مجاعة بين النازحين جراء هجوم رفح
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة، مشيرة إلى أن إغلاق معبر رفح مدة طويلة سيؤدي إلى مجاعة وسيعقد بشكل كبير إيصال المساعدات إلى القطاع.
سيعقّد إيصال المساعدات.. اليونيسف تحذر من مجاعة بين النازحين جراء هجوم رفح
اليونيسف تحذر من مجاعة بسبب الهجوم على رفح / صورة: AA
7 مايو 2024

وقال متحدث اليونيسف جيمس إلدر، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة جينيف السويسرية، إن معبر رفح "نقطة دخول معظم المساعدات إلى غزة، والهجوم العسكري الإسرائيلي سيعقد بشكل كبير عملية إيصال المساعدات".

وأضاف: "إذا أغلق معبر رفح مدة طويلة فمن الصعب أن نرى كيف يمكن تجنّب المجاعة في غزة".

وأشار إلدر إلى أن "رفح مدينة الأطفال، ويجب عدم اجتياحها"، إذ يعيش فيها أكثر من نصف أطفال غزة.

وأوضح أن "استمرار قتل الأطفال، والمزيد من الهجمات من الأطراف المتحاربة، وأوامر الإخلاء، كشفت مرة أخرى كيف تواصل أطراف الصراع التجاهل التام لحياة وحماية الأطفال والمدنيين".

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال "السيطرة العملياتية" على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 20 فلسطينياً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في رفح.

ولاحقاً قال شهود عيان إن فلسطينياً استُشهد وأُصيبَ آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال مدرسة لإيواء النازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما أُصيبَ عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف محيط النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط القطاع.

من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن "الاحتلال يستهدف المستشفيات والمدارس بعدوانه شرقي رفح".

واتهم الاحتلال بـ"تعمُّد تأزيم الوضع بمنع إدخال المساعدات وإغلاق معبرَي رفح وكرم أبو سالم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us