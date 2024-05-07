سياسة
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وزيرة بلجيكية تطالب دول أوروبا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وزيرة بلجيكية تطالب دول أوروبا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز تدعو إلى عدم إرسال السلاح لإسرائيل / صورة: AA
7 مايو 2024

وأكدت غينير، في مؤتمر صحفي الأربعاء، قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي، ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، داعية مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التزاماتها وتمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كما دعت دول الاتحاد إلى التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلة: "أعتقد أن الوقت قد حان لوقف تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط وإسرائيل والدول التي في حالة حرب".

وأضافت أن الهجوم البري الذي شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة رفح في قطاع غزة "يجب أن يكون خطاً أحمر".

وتابعت "هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق بشكل دائم. ولكنني قرأت هذا الصباح أن حدود رفح وكرم أبو سليم مغلقة. الكارثة الإنسانية آخذة في التزايد، ما يهدّد ملايين الناس بالمجاعة".

وصباح الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال في بيان "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، موضحاً أن قواته قطعت "معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل".

وبسيطرتها على معبر رفح، تكون إسرائيل قد أغلقت المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل تدهور الوضع الصحي في مناطق غزة جراء الحرب المتواصلة التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب ضد القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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