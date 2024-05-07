وأشارت الشرطة الهولندية في بيانها إلى حضور رئيسة بلدية أمستردام فيمكه هالسما للجامعة من أجل التفاوض بين الطلاب والإدارة من دون تدخل من الشرطة.

من جانبه، ذكر سام وايلاند وهو أحد الموقوفين، أن الشرطة قدمت للجامعة بالجرافات منتصف الليلة الماضية، لافتاً إلى أن التظاهرة "بدأت سلمية تماماً، لم يكن هناك أي مشكلة واستمرت هكذا حتى الساعة 03:00 فجراً".

وأضاف: "تدخلت الشرطة بوساطة الجرافات وهي تلاحق بعض المحتجين الذين كانوا فوق الحواجز"، موضحاً أن الشرطة تدخلت بعنف حتى مع الأشخاص الذين لم يقاوموا.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة فلسطين في مدرسة ساينسيز بو باريس، أن الشرطة الفرنسية أوقفت، اليوم الثلاثاء طالبَين من المحتجين دعماً لغزة، مشيرة إلى أن الطالبين يضربان عن الطعام منذ 6 أيام تضامناً مع فلسطين.

وقالت اللجنة في بيان، إن المتظاهرين تجمعوا مجدداً أمام المدرسة في الساعة 12:00 لتقديم الدعم للطالبَين الموقوفين.

وفي 18 أبريل/نيسان بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونورث كارولينا.

ولاحقاً، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، وشهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.