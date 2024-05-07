وأضاف كتشلي، في منشور على صفحته بمنصة إكس أنه "في ظل هذا التطور الإيجابي نحو وقف الدمار والمذبحة في غزة، أثبتت الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على رفح مجدداً أن حكومة نتنياهو لا تتصرف بحسن نية".

وأشار إلى أن "الهجوم على رفح لن يؤثر في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع".

وشدّد المتحدث باسم الخارجية التركية، على ضرورة انسحاب إسرائيل فوراً من معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، دون مزيد من التأخير.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رحب أمس الاثنين، بإعلان حركة حماس قبولها وقف إطلاق النار، ودعا الدول الغربية للضغط على إسرائيل كي تتخذ الخطوة ذاتها.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمّرة على قطاع غزة، تسببت باستشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار هائل في المباني والبنى التحتية.، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".