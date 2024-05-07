سياسة
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"كارثة إنسانية".. غوتيريش يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة جراء هجوم رفح
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء تجدّد الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في رفح، وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.
"كارثة إنسانية".. غوتيريش يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة جراء هجوم رفح
قال غوتيريش إن الهجوم على رفح سيكون "خطأً استراتيجياً وكابوساً إنسانياً، وحتى أصدقاء إسرائيل حذّروا علناً من هذا الهجوم". / صورة: AA
7 مايو 2024

واعتبر غوتيريش، في حديثه لصحفيين بمقر الأمم المتحدة، أن "اللحظة الحالية حاسمة للفلسطينيين والإسرائيليين ولمصير المنطقة بأكملها".

وشدّد على "أهمية التوصل إلى اتفاق بين حكومة إسرائيل وقيادة حماس لإنهاء المعاناة التي لا يمكن تحمّلها للفلسطينيين في غزة والرهائن وأسرهم".

وأشار إلى أنه "سيكون من المؤسف ألا تسفر الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بُذلت على مدى أسابيع عن وقفٍ لإطلاق النار أو الإفراج عن الرهائن".

وكرّر غوتيريش نداءه للجانبين من أجل بذل كل الجهود لتأمين التوصل إلى اتفاق، "من أجل وقف سفك الدماء والإفراج عن الرهائن والمساعدة في استقرار المنطقة التي ما زالت تواجه خطر الانفجار".

وحثّ أمين عام الأمم المتحدة حكومة إسرائيل على وقف أيّ تصعيد والانخراط البنّاء في المحادثات الدبلوماسية الجارية.

وقال إن الهجوم واسع النطاق على رفح "سيكون كارثة إنسانية، وسيؤدي إلى عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين وإجبار أعداد كبيرة من الأسر على النزوح مرة أخرى من دون وجود مكان آمن لتتوجه إليه"، وأكد عدم وجود أي مكان "آمن" في غزة.

وأوضح أن الهجوم على رفح سيكون "خطأً استراتيجياً وكارثة سياسية وكابوساً إنسانياً، وحتى أصدقاء إسرائيل حذّروا علناً من هذا الهجوم".

ولأول مرة منذ عام 2005 توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح الثلاثاء، في الجانب الشرقي من "محور فيلادلفيا" الفاصل بين قطاع غزة ومصر، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ومع سيطرة إسرائيل على معبر رفح، الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، جرى إغلاقه في الاتجاهين، ما ينذر بتفاقم الكارثة، ولا سيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

كما أعلن جيش الاحتلال الأحد الماضي إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد تعرّض مواقع عسكرية على مقربة منه للهجوم بالصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 4 من جنوده وإصابة 11 آخرين.

وتشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمّرة على قطاع غزة، تسببت باستشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار هائل في المباني والبنى التحتية.، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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