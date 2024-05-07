وأكد البديوي، في بيان نُشر على موقع مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الهجمات "الغوغائية والاستفزازات"، يقوّض فرص إحلال السلام ويعزز من حلقات العنف المتصاعدة في المنطقة، ما يتطلب تدخلاً دولياً فورياً لإنهاء الأزمة.

وشدد على أن توسعة نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية ليشمل رفح بعد قطاع غزة، من شأنه أن يعرض أرواح عديد من الشعب الفلسطيني للمخاطر، ومن شأنه كذلك أن يساهم بشكل مباشر في تهديد الأمن والسلم بالمنطقة برمتها.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء،أعلن جيش الاحتلال في بيان "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، موضحاً أن قواته قطعت "معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل".

وبسيطرتها على معبر رفح، تكون إسرائيل قد أغلقت المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل تدهور الوضع الصحي في مناطق غزة جراء الحرب المتواصلة التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب ضد القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.