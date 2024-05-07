سياسة
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متمسكاً بعملية رفح.. نتنياهو يجدد رفضه مقترح وقف إطلاق النار في غزة
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفض حكومته لمقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموافق عليه من حركة حماس، مؤكداً تمسكه بالعملية العسكرية البرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
متمسكاً بعملية رفح.. نتنياهو يجدد رفضه مقترح وقف إطلاق النار في غزة
نتنياهو يجدد رفض مقترح الهدنة ويتمسك بعملية رفح/ صورة: AA  / Others
7 مايو 2024

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة نقلتها قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن ما وصفه بـ"مقترح حماس"، في إشارة للمقترح القطري-المصري، "بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، حسب ما قرر مجلس الحرب بالإجماع (خلال اجتماع مساء الاثنين)"، من دون أن يوضح ما هذه المتطلبات.

وزعم نتنياهو أن "مقترح حماس يهدف إلى نسف دخول قواتنا إلى مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة، مضيفاً: "لكن ذلك لم يحدث".

وتابع: "الليلة الماضية، وبموافقة مجلس الحرب، أمرت بالتحرك في رفح. وفي غضون ساعات، رفعت قواتنا الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح البري وأنزلت أعلام حماس".

وادعى أن دخول رفح يخدم هدفين أساسيين من أهداف الحرب هما "عودة مختطفينا والقضاء على حماس".

وأردف نتنياهو: "لذلك، وجهت تعليماتي إلى الوفد المفاوض الذي ذهب إلى القاهرة (الثلاثاء) بمواصلة الوقوف بثبات بشأن الشروط اللازمة لإطلاق سراح مختطفينا (الأسرى الإسرائيليين)، ومواصلة الوقوف بثبات بشأن المتطلبات الأساسية لضمان أمن إسرائيل وفي الوقت نفسه، نواصل الحرب ضد حماس".

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن العملية العسكرية في رفح "لن تتوقف حتى القضاء" على حماس أو عودة جميع أسرى بلاده من غزة.

وأضاف في كلمة متلفزة له على حدود قطاع غزة: "قمت اليوم بجولة في رفح، والتقيت بالقادة والمقاتلين"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

وتابع: "أمرت قوات الجيش الإسرائيلي أمس (الإثنين) بالدخول إلى رفح والسيطرة على المعبر وتنفيذ مهامها".

وبشأن المفاوضات بالقاهرة التي تهدف للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، ادعى غالانت، أن بلاده "مستعدة لتقديم تنازلات من أجل إعادة المختطفين".

وتابع مهدداً: "لكن إذا لم يكن هذا الخيار متاحا، فسنذهب ونعمق العملية في رفح، وهذا سيحدث في جميع أنحاء القطاع سواء في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال".

وبسيطرتها على معبر رفح، تكون إسرائيل قد أغلقت المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل تدهور الوضع الصحي في مناطق غزة جراء الحرب المتواصلة التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب ضد القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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