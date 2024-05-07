سياسة
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شبكة TRT تحتفل بمرور عام على انطلاق منصة بث "Tabii" الرقمية
تحتفل شبكة TRT، بمرور عام على انطلاق منصة بث "Tabii" الرقمية الهادفة إلى تلبية الطلب العالمي على الإنتاج السينمائي التركي، تحت شعار "قصص تجمعنا".
شبكة TRT تحتفل بمرور عام على انطلاق منصة بث "Tabii" الرقمية
شبكة TRT تحتفل بمرور عام على انطلاق منصة بث "Tabii" الرقمية. / صورة: TRT 2
7 مايو 2024

من جانبه قال مدير شبكة TRT، زاهد صوباجي، إنه خلال العام الأول على انطلاقها، أنتجت منصة "Tabii" أكثر من 30 إنتاجاً حصرياً، وأكثر من 20 ألف ساعة من المحتوى، فضلاً عن اشتراك 4 ملايين عضو في المنصة.

وفي 7 مايو/أيار 2023، كشفت شبكة TRT التركية عن منصة البث الرقمي الجديدة "Tabii"، وسبق أن أعلن رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون عن المنصة، لأول مرة في الثاني من مايو/أيار.

وتتيح المنصة الرقمية للأشخاص الوصول إلى TRT التركية ومنتجاتها متى وأينما أرادوا، في تركيا والمنطقة وفي جميع أنحاء العالم، في الفترة القادمة ستظهر المنصة المواد التركية من منظور مبتكر وقصص ومشاريع جديدة.

وتتألف منصة TRT الرقمية الدولية من محتوى باللغات التركية والإنجليزية والإسبانية والأردية والعربية، ومع 30 إنتاجاً جديداً و184 حلقة، وتحظى المنصة بأغنى محتوى أصلي، بما في ذلك الكوميديا والدراما التاريخية إلى الرسوم المتحركة.

وتقدم منصة "Tabii" أيضاً خيارات متنوعة لأفراد الأسرة الأكثر حيوية وتفتح آفاقاً جديدة من خلال تقديم عدد كبير من المحتوى الأصلي عالي الجودة والمخصص للشباب.

يذكر أن منصة "Tabii" متوافرة للجمهور في تركيا مجاناً، وهو الجمهور الذي يعدّ ركيزة مهمة في هذه الرحلة الرائعة من المحلية إلى العالمية، ويمكن للجمهور حول العالم الاستمتاع بالوصول إلى قصص المنصة الحصرية والمزيد من الإنتاج المترجم والمدبلج بعدة لغات عبر منصات الطرف الثالث يوتيوب (youtube.com/@tabii) وروكو مقابل رسوم اشتراك ميسورة التكلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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