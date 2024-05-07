وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن الرئيس التركي عقد مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء، اجتماعاً ثنائياً وآخر لوفدين رفيعين من مسؤولي البلدين خلال زيارة يجريها الأخير لأنقرة بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والكويت.

ووفق البيان، "نوقش خلال الاجتماعين تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية، ومشروع طريق التنمية، وسبل تطوير علاقات منظمة الدول التركية بمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى قضايا إقليمية على رأسها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة".

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار التابع لرئيس الجمهورية التركية والهيئة العامة الكويتية للاستثمار بشأن التعاون في أنشطة ترويج الاستثمار.

كما وقع مسؤولون من البلدين مذكرات تفاهم حول التعاون في مجالات المناطق الحرة والإسكان والبنى التحتية وإدارة الكوارث والطوارئ.

وجرى أيضاً توقيع "بروتوكول تنفيذي" بشأن عقود التوريد على صعيد الصناعات الدفاعية، بين هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية ووزارة الدفاع الكويتية.

كما شملت الاتفاقيات المبرمة، مذكرة تفاهم بشأن "إقامة حوار استراتيجي مشترك" بين وزارتي خارجية البلدين.

وخلال لقاء الزعيمين، أكد الرئيس أردوغان أن "العالم الإسلامي يجب أن يعمل بشكل موحد من أجل السلام والازدهار في المنطقة وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الرئيس أردوغان على أهمية تطوير التعاون بين مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الدول التركية، مؤكداً أن دعم الكويت لهذه الدراسات مهم، وأنه سيضمن فتح نوافذ جديدة من الفرص.

وعقب اللقاءات، حصل أمير الكويت الصباح على وسام الدولة من الجمهورية التركية من الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما وقّع البلدان بروتوكول التنفيذ بشأن عقود توريد الصناعات الدفاعية بين وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الصناعات الدفاعية ووزارة الدفاع بدولة الكويت.

ووقّعت أيضاً مذكرة تفاهم لإقامة حوار استراتيجي مشترك بين وزارتي الخارجية التركية والكويتية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل الرئيس أردوغان أمير دولة الكويت بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.