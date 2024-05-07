سياسة
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حماس: الكرة في ملعب إسرائيل والإدارة الأمريكية لإتمام صفقة تبادل الأسرى
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء الثلاثاء، أن الكرة باتت الآن في ملعب كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية لإتمام مقترح تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.
حماس: الكرة في ملعب إسرائيل والإدارة الأمريكية لإتمام صفقة تبادل الأسرى
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان يقول إن الكرة باتت الآن في ملعب كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية/ صورة: كتائب القسام   / صورة: AA
7 مايو 2024

وقال حمدان، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت غداة إعلان حماس الموافقة على مقترح قطري-مصري لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب: "الكرة باتت الآن في ملعب كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية لأن النص الذي وافقنا عليه اعتمدته واشنطن".

وأكد أن حماس "أبدت روحاً إيجابية ومسؤولة وحاولت تذليل العقبات التي كانت تحول دون التوصل إلى اتفاق" مع إسرائيل.

وأضاف أن نص مقترح الهدنة القطري-المصري "الذي وافقنا عليه يمثل الحد الأدنى لمطالب شعبنا ومقاومتنا، ولا يمكن تقديم أي تنازلات أخرى".

وأوضح أنه "على الرغم من الضغوط والعدوان المتواصل (على غزة) إلا أننا صمدنا ووضعنا خطوطاً حمراء لا يمكن التنازل عنها بالتفاوض".

واعتبر حمدان أن موافقة حماس على المقترح المقدم من الوسطاء "وضعت نتنياهو وحكومته في مأزق وأربكت حساباته الشخصية الضيقة"، معتبراً أن "الكرة الآن في ملعب نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة".

وطالب حمدان الإدارة الأمريكية بـ"إثبات جديتها ومصداقيتها عبر إلزام نتنياهو بالاتفاق" الذي وافقت عليه حماس.

ومساء الاثنين، أعلنت حماس قبولها مقترحاً قطرياً-مصرياً بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ورغم ترحيب أطراف دولية عدة بخطوة حماس، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض صيغة الاتفاق التي وافقت عليها الحركة الفلسطينية، مدعياً أنه "بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات" إسرائيل، وأن الضغط العسكري عبر عملية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هو "ما سيجبر حماس على قبول شروط بلاده".

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت شهرها الثامن، نحو 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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