ونالت صحيفة "نيويورك تايمز" الجائزة، بعدما استبعدت تقريرها عن الادعاءات المزعومة عن العنف الجنسي من قائمة التقارير التي قدمت في فئة التقارير الدولية التي فازت بالجائزة.

وكانت الصحيفة الأمريكية نشرت هذا التقرير في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشأن اتهامات لمقاتلي حركة حماس بارتكاب عنف جنسي ضد نساء خلال طوفان الأقصى، وقدمته في فئة أخرى، لكنه لم يفز.

بينما اتضح أن تقرير "نيويورك تايمز" قائم على ادعاءات مغلوطة حول قصص تزعم بتعرض 3 ضحايا للاعتداء الجنسي، لم يورد التقرير أسماءهن، غير أن المعلومات التي قدمها حول حياتهن جعلت التعرف عليهن ممكناً.

كما رفضت عائلة إحدى الفتيات هذه الادعاءات بتعرض ابنتهم للعنف الجنسي، بينما أكدت عائلة الضحيتين الأخريين -وهما شقيقتان مراهقتان-، أنهما توفيتا جراء إطلاق النار عليهما مباشرة خلال الهجوم من دون أن تتعرضا لأي عنف جنسي.

وفي سياق متصل، حصلت وكالة رويترز على جائزتي بوليتزر، إذ حصدت جائزة صور الأخبار العاجلة عن الصور المؤلمة لصراع إسرائيل وغزة، بالإضافة إلى جائزة الصحافة الوطنية عن سلسلة من التحقيقات في إمبراطورية إيلون ماسك الصناعية.

وأبرز صور رويترز الفائزة كانت الصورة التي التقطها المصور محمد سالم لامرأة فلسطينية تحتضن جثمان ابنة أخيها الصغيرة بالكفن الأبيض إثر استشهادها في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتعد جوائز بوليتزر، التي قُدمت لأول مرة في 1917، هي أرفع الجوائز في الصحافة الأمريكية.