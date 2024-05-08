سياسة
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إعلام مصري يعلن استكمال مفاوضات الهدنة في غزة مع "جميع الأطراف" الأربعاء
كشفت وسائل إعلام مصرية، مساء الثلاثاء، عن "استكمال مفاوضات الهدنة في قطاع غزة بين كافة الأطراف" بالقاهرة، اليوم الأربعاء.
إعلام مصري يعلن استكمال مفاوضات الهدنة في غزة مع "جميع الأطراف" الأربعاء
إعلام مصري يعلن استكمال مفاوضات الهدنة في غزة مع "كافة الأطراف" الأربعاء / صورة: AFP
8 مايو 2024

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة عن مصدر "رفيع المستوى" لم تذكر اسمه، غداة قبول حماس بمقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار بغزة، قابلته إسرائيل بالرفض قبل أن ترسل وفدها الثلاثاء لمحادثات بالقاهرة.

وقالت القاهرة الإخبارية إن المصدر رفيع المستوى أوضح أنه "(سيتم) استكمال المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة الأربعاء".

وأضاف المصدر ذاته: "أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد (في رفح)"، مضيفاً: "مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات".

وصباح الثلاثاء، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، وهو الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية؛ ما أدى إلى إغلاقه في الاتجاهين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد في كلمة متلفزة على رفض تل أبيب لمقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة حماس، الاثنين، مؤكداً تمسكه بالعملية العسكرية البرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وسبق أن نقلت "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر اسمه أيضا "حدوث توافق بين جميع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي (بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة)".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة، وسط تظاهرات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب تطالب بمنحه صلاحيات كبيرة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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