وأفاد كيربي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن جيس الاحتلال الإسرائيلي أبلغ واشنطن أن الهجوم على رفح كان "عملية محدودة".

وزعم أن إسرائيل اتخذت هذه الخطوة "من أجل منع حماس من نقل الأسلحة إلى غزة".

وأضاف: "وجهات نظرنا بشأن رفح هي نفسها، قلنا مرارا وتكرارا أننا لا نؤيد عملية برية شاملة ضد رفح، التي تحتضن مثل هذه الكثافة السكانية".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب "بوضوح" عن مخاوفه بشأن الأزمة الإنسانية التي قد يخلقها الهجوم على رفح، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الاثنين.

وأكد كيربي على ضرورة أن تظل معابر رفح وكرم سالم الحدودية مفتوحة حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم ينقلون هذه القضايا باستمرار إلى نظرائهم الإسرائيليين.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة وإسرائيل مازالتا تُقيّمان موافقة حركة حماس على "مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل" وتتابعان هذه العملية عن كثب.

وأكد أنه ينبغي على حماس وإسرائيل أن تكونا قادرتين على سد الفجوة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع: "نعتقد بصفتنا الولايات المتحدة، أننا وصلنا إلى نص يمكن أن يسد الفجوة. الوفد الإسرائيلي ذاهب إلى القاهرة، سيجلس هناك ويتحدث، سنرى ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى تلك النقطة (وقف إطلاق النار)".

وأوضح كيربي أن "حماس ردت وكان هناك مقترحات للتغيير. المهمة الحالية هي مواصلة المفاوضات. نعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على سد الفجوات (فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار)".