سياسة
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مسؤول أمريكي يعلن عن تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل ويكشف الأسباب
كشف مسؤول أمريكي، مساء الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة علّقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، بعدما فشلت تل أبيب في معالجة "مخاوف" واشنطن إزاء خطط اجتياح رفح.
مسؤول أمريكي يعلن عن تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل ويكشف الأسباب
مسؤول أمريكي يعلن عن تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل ويكشف الأسباب / صورة: AFP
8 مايو 2024

وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم نشر اسمه "لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".

وتابع "لم نتّخذ قراراً نهائياً بشأن كيفية المضيّ قدماً في هذه الشحنة".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ناقشوا البدائل لكنّ "تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل".

وأضاف "عندما بدا أنّ القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار بشأن مثل هكذا عملية، بدأنا بمراجعة متأنّية لعمليات نقل أسلحة معيّنة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح. لقد بدأ ذلك في نيسان/أبريل".

وأوضح أنّ واشنطن "تركّز بشكل خاص" على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل "والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة".

وبحسب المسؤول الأمريكي فإنّ وزارة الخارجية في واشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم JDAMs.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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