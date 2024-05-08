وأعلن وزير الطاقة الأوكراني, جيرمان جالوشينكو, عبر تطبيق تليغرام، استهداف القوات الروسية منشآت الطاقة في بلاده.

وأضاف أن الهجوم استهدف منشآت لتوليد ونقل الكهرباء في مناطق بولتافا وكيروفوهارد وزابوريجيا ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وفينيتسيا.

من جانبها، قالت دي.تي.إي.كيه, أكبر شركة خاصة للكهرباء في أوكرانيا, اليوم الأربعاء, إن هجوماً جويّاً روسيّاً تسبَّب في أضرار جسيمة للمعدات في ثلاث محطات للطاقة الحرارية.

وتابعت الشركة، عبر تليغرام: "المعدات تعرضت لأضرار جسيمة... يعمل مهندسو الكهرباء حاليّاً على إصلاح تبعات الهجوم".

وقال سيرهي بوبكو، مدير الإدارة العسكرية لكييف، عبر تطبيق تليغرام، إن كل الصواريخ التي استهدفت المدينة "جرى تدميرها"، وأضاف: "الهجوم لم يسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات".

وقال مسؤولون محليون إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت أيضاً في صد الهجوم الروسي فوق منطقة لفيف، المتاخمة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، حيث وقعت عدة انفجارات.

من ناحيته، كتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تليغرام، أن روسيا استخدمت أكثر من 50 صاروخاً و20 طائرة مسيَّرة في الهجوم، وأضاف: "العالم بأسره لا يملك أي حق في منح النازية فرصة أخرى".

وتنفي موسكو استهداف المدنيين، لكنها تقول إن شبكة الطاقة الأوكرانية تُشكِّل هدفاً عسكريّاً مشروعاً.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم، في مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.