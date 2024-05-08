سياسة
3 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات بالضفة وجرافاته تهدم 47 منزلاً بالنقب
جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه مُدناً وبلداتٍ في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عدداً من الفلسطينيين، فجر الأربعاء، فيما هدمت جرافاته 47 منزلاً لإحدى العائلات في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب داخل "أراضي الـ48".
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات بالضفة وجرافاته تهدم 47 منزلاً بالنقب
جانب من اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات الضفة 4 مايو/أيار / صورة: Reuters
8 مايو 2024

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، قرب مدينة البيرة (وسط)، وأشاروا إلى "استخدام الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز" في المواجهات مع الفلسطينيين في عدة مواقع بالضفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر الأربعاء، 7 مواطنين من محافظة الخليل، و5 من محافظة نابلس، و3 شبان من بلدة يعبد جنوب جنين، ومخيم جنين.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقُراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

في السياق، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي رُعاة الأغنام في منطقة الفرديس شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال هاجمت هؤلاء الرُّعاة في أثناء عملهم في منطقة الفرديس، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت دون إبلاغ عن إصابات.

هدم منازل الفلسطينيين

وباشرت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، تحت حماية من الشرطة، اليوم الأربعاء، هدم 47 منزلاً، تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب داخل "أراضي الـ48".

وأوضحت لجنة التوجيه العُليا لعرب النقب أن السلطات الإسرائيلية تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، لتمديد شارع جنوباً.

وتابعت: "الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، وتمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب".

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، أن هدم عشرات المنازل في النقب "خطوة مهمة نحو استعادة الحكم". وقال إن "الشرطة ستخوض حرباً وحشية ضد أولئك الذين يستولون على الأرض ويحاولون إقامة واقع مختلف".

وبموازاة حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، بما فيها القدس.

كما صعّد الاحتلال عملياته بالضفة الغربية، مخلّفاً نحو 8 آلاف و610 فلسطينيين معتقلين، و497 شهيداً ونحو 4 آلاف و950 جريحاً، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us