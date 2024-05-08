وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني التركي، في بيان عبر منصة إكس، أمس الثلاثاء "التوقيع على مذكرة تفاهم تسمح بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين من 35 إلى 80 أسبوعيّاً".

وأضاف البيان أن الصفقة تُزيل أيضاً القيود المفروضة على الوجهات التي يمكن أن تسير إليها الرحلات الجوية بين البلدين.

وأعرب عن الأمل في أن تسهم مذكرة التفاهم تلك في تطوير العلاقات بين البلدين، وأن تكون مفيدة لشركات الطيران.

وشهدت تركيا ارتفاعاً في عدد الطائرات التي تمر عبر أجوائها في السنوات الأخيرة بمعدل 2.1 مليون رحلة عام 2023، أي نحو طائرة واحدة كل 15 ثانية.

وفي هذا السياق، قال مصدر في المديرية العامة لهيئة مطارات الدولة (DMHI) إن عدد الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات العبور، في المجال الجوي التركي ارتفع بنسبة 14.9% على أساس سنوي في عام 2023، أي إنه ارتفع من 1.8 مليون إلى 2.1 مليون رحلة.

ويقول خبراء الطيران إن هذا الارتفاع يرجع إلى الاستثمارات العديدة في البنية التحتية للطيران المدني في البلاد.