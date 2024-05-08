وذكرت مصادر أمنية، أمس الثلاثاء، أن فرقاً من مديرية أمن إسطنبول، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، نفذت عملية أمنية على عناوين 15 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت المصادر أن الفرق وقفت 8 من بين 15 مشتبهاً بهم مطلوبين.

وأشارت المصادر إلى أن الجهود متواصلة لتوقيف 7 آخرين من المشتبه بهم.

وتُعد تركيا واحدة من أكثر الدول المُستهدفة من تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، وكونها إحدى الجهات الفاعلة والرئيسية في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وتُعتبر عملية "درع الفرات"، التي نفذتها تركيا في شمال سوريا بين أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017، واحدة من أهم العمليات العسكرية ضد "داعش".

ومن خلال هذه العملية جرى تحييد قرابة 3 آلاف عنصر من "داعش"، وتطهير مساحة قدرها ألفا كيلومتر مربع، وإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا.

وألحق جهاز الاستخبارات التركي خسائر كبيرة بتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عام 2023، وذلك بالقبض على 426 من عناصره عبر 122 عملية أمنية داخل البلاد وخارجها.