سياسة
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تركيا تستعد لإرسال ثاني رائد فضاء في يونيو المقبل
تستعدّ تركيا لإرسال توفا جيهانغير أتاسيفير، ثاني رائد فضاء تركي، في مهمة إلى الفضاء الخارجي مدتها ساعة ونصف، في 8 يونيو/حزيران المقبل، يشارك خلالها في سبع تجارب علمية مهمة.
تركيا تستعد لإرسال ثاني رائد فضاء في يونيو المقبل
أنقرة تستعد لإرسال توفا جيهانغير أتاسيفير، ثاني تركي في رحلة إلى الفضاء الخارجي / صورة: AA
8 مايو 2024

وتمثل المهمة القادمة خطوة مهمة لبرنامج الفضاء التركي، إذ تعرض قدرات البلاد المتنامية في مجال استكشاف وأبحاث الفضاء.

ويستعد رائد الفضاء التركي لترك بصمة جديدة في طموحات تركيا عبر رحلته الفضائية القادمة المنتظَر انطلاقها من منشأة Virgin Galactic Spaceport في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة.

وستحمل المركبة الفضائية طاقماً من ستة أفراد، هم أربعة من أفراد الطاقم وطياران.

وستتضمّن مهمة أتاسيفير طائرة حاملة ترفع المركبة الفضائية إلى نحو 45000 قدم (14 كيلومتراً)، وعند هذه النقطة ستنفصل المركبة الفضائية عن الطائرة الحاملة، وسيشتعل المحرك الصاروخي لدفع المركبة الفضائية إلى ثلاثة أضعاف سرعة الصوت خلال دقيقة واحدة، لتصل إلى ارتفاع 90 كيلومتراً خلال فترة وجيزة.

عقب ذلك ستهبط المركبة بطريقة السقوط الحر، وخلال هذه المدة سيتعرف رائد الفضاء ظروف الجاذبية الصغرى ومجموعة من الظواهر المختلفة، فيما يُنتظَر أن تعود المركبة لاحقاً إلى المدرج، وتهبط بجانب الطائرة الحاملة، في رحلة تستغرق نحو ساعة ونصف.

في السياق نفسه أكّد أتاسيفير أن الهدف الأساسي للمهمة هو إجراء التجارب العلمية، ومن ضمنها مقياس الجرعات الإشعاعية IvmeRad وتجربة كفاءة توصيل الإنسولين في الفضاء، إضافة إلى تجارب علمية أخرى.

يُذكر أن تركيا سبق أن أرسلت ألبير غزر أوجي أول رائد إلى تركي الفضاء في فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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