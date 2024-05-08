سياسة
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أهالي محتجَزين بغزة يغلقون طريقاً سريعاً في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
تَجمَّع عشرات الأشخاص من عائلات المحتجَزين الإسرائيليين في قطاع غزة، لقطع طريق رئيسي وسط العاصمة تل أبيب، حاملين لافتة كبيرة تطالب بسرعة الإفراج عن أبنائهم والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل.
أهالي محتجَزين بغزة يغلقون طريقاً سريعاً في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
متظاهرون في تل أبيب يحاولون إغلاق طريق سريع للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجَزين داخل غزة. / صورة: Reuters
8 مايو 2024

وأغلق أفراد من أهالي أسرى إسرائيليين في غزة اليوم الأربعاء، شارع أيالون السريع الرئيسي وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ذويهم مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن أفراداً من عائلات أسرى بغزة "أغلقوا لفترة من الوقت شارع أيالون الذي يربط مدينة تل أبيب بالمدن والبلدات المحيطة في منطقة تل أبيب الكبرى".

وأوضحت أن الأهالي "طالبوا بالتوصل إلى اتفاق فوري لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة".

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها "أنقذوا من يمكن إنقاذهم".

تصعيد الضغط

ومؤخراً صعّدت العائلات الإسرائيلية احتجاجاتها للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، لا سيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجَزين ووقف إطلاق النار على مراحل.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد أمس الثلاثاء، في كلمة متلفزة، تأكيد رفض تل أبيب مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة حماس الاثنين، مؤكداً تمسُّكه بالعملية العسكرية البرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهته، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان مساء الثلاثاء، إن "الكرة باتت الآن في ملعب كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية لإتمام الاتفاق".

مفاوضات جارية

ووصل الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة الثلاثاء، وسط تظاهرات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب تطالب بمنحه صلاحيات كبيرة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تُجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهرٍ مفاوضات غير مباشرة متعثّرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت شهرها الثامن، نحو 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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