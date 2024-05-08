سياسة
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سفينة مساعدات تركية قطرية  تنطلق إلى غزة الأربعاء
تستعد تركيا لإرسال سفينة مساعدات إنسانية جديدة لإغاثة سكان غزة اليوم الأربعاء، وتنطلق السفينة من ميناء مرسين التركي إلى ميناء العريش المصري لتُنقَل المساعدات بعد ذلك برّاً إلى داخل قطاع غزة.
سفينة مساعدات تركية قطرية  تنطلق إلى غزة الأربعاء
سفينة مساعدات تركية مُرسَلة إلى غزة / صورة: AA / صورة: آفاد
8 مايو 2024

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن السفينة جهّزها صندوق قطر للتنمية ومنظمات مجتمع مدني تركية ووزارة الصحة التركية بالتنسيق مع آفاد.

وأوضحت أنه من المخطط أن تنطلق السفينة من ميناء مرسين في نحو الساعة 15:00 بتوقيت تركيا (3:00تغ)، وأن تصل إلى ميناء العريش المصري، أقرب نقطة إلى غزة، بعد نحو 40 ساعة.

وأضافت أن السفينة تحمل على متنها 1900 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة من أغذية وموادّ طبية واحتياجات أساسية.

وحتى اليوم أرسلت تركيا أكثر من 52 ألف طن من المساعدات إلى غزة على متن 13 طائرة و10 سفن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلفت نحو 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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