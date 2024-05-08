سياسة
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متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: غزة من أصعب ساحات القتال في العالم
اعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن غزة "إحدى أصعب ساحات القتال في العالم"، في وقت تواصل إسرائيل حربها على القطاع الفلسطيني للشهر السابع.
متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: غزة من أصعب ساحات القتال في العالم
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر غزة من أصعب ساحات القتال في العالم / صورة: إعلام عبري
8 مايو 2024

وقال هاغاري، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر تنظمه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن غزة "قد تكون من أصعب ساحات العالم من حيث القتال وكثافته والأنفاق التي حفرتها حركة حماس تحت الأرض".

وتابع: "على المستوى السياسي، وافقنا على خطة عملياتية للحرب (..) رأينا أننا سنتعامل أولاً مع مراكز الثقل الرئيسية لحماس، وهي شمال قطاع غزة وخان يونس (جنوب)".

وشدد على أن العملية العسكرية في (مدينة) رفح (جنوب القطاع) "لا تضمن وقف الهجمات الفلسطينية".

وشنَّت كتائب القسَّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، خلال الأسبوع الجاري، هجمات صاروخية على منطقة كرم أبو سالم، جنوب إسرائيل، وأودى هجوم الأحد الماضي، بحياة 4 جنود وأصاب 11 آخرين.

وحاول هاغاري التقليل من شأن تقارير عن قرار الولايات المتحدة تأخير تسليم بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل.

واعتبر أن "المساعدات الأمريكية غير مسبوقة، والشراكة العملياتية مهمة، وعندما توجد خلافات، وهي موجودة، تُحل خلف أبواب مغلقة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، لكن حتى اليوم تواجه مقاومة قوية من الفصائل الفلسطينية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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