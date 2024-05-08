وقالت الوزارة في بيان إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اجتمع مع محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وجرى خلال الاجتماع التصديق على مسارَي طريق التنمية، السككي والبري".

وأضاف البيان أن "الوزير اجتمع أيضاً مع محافظي كربلاء المقدسة نصيف الخطابي والبصرة أسعد العيداني، وتمت المصادقة على مساري طريق التنمية السككي والبري".

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقّعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.