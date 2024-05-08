سياسة
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نائب وزير الخارجية التركي يبحث مع وزيرة الدولة القطرية جهود إغاثة غزة
بحث نائب وزير الخارجية التركي، ياسين أكرم سريم، مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لدولة قطر، لولوة رشيد الخاطر، أنشطة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
نائب وزير الخارجية التركي يبحث مع وزيرة الدولة القطرية جهود إغاثة غزة
نائب وزير الخارجية التركي، ياسين أكرم سريم، مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي القطرية، لولوة رشيد الخاطر / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
8 مايو 2024

جاء ذلك في إطار حفل وداع "سفينة الخير التركية القطرية إلى غزة"، التي انطلقت، اليوم الأربعاء، من ميناء مرسين، جنوبي تركيا، إلى ميناء العريش المصري، تمهيداً لإيصال حمولتها إلى غزة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن سريم التقى الخاطر على هامش الحفل، وبحث معها القضايا المتعلقة بالتعاون مع دولة قطر في ما يخص أنشطة المساعدات الإنسانية لغزة.

والأربعاء، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن السفينة جهّزها صندوق قطر للتنمية ومنظمات مجتمع مدني تركية ووزارة الصحة التركية، بالتنسيق مع "آفاد".

وأضافت الهيئة أن السفينة تحمل على متنها 1900 طن مساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل أغذية وموادَّ طبية واحتياجات أساسية.

وحتى اليوم أرسلت تركيا أكثر من 52 ألف طن مساعدات إلى غزة على متن 13 طائرة و10 سُفن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت نحو 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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