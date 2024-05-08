سياسة
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مصدر بحماس لـTRT عربي: الجولة الأولى من مفاوضات القاهرة انتهت دون اتفاق
أكد مصدر مسؤول بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الجولة الأولى من مفاوضات القاهرة انتهت دون اتفاق، وأن الأوضاع لن تكون كما كانت قبل الاجتياح الإسرائيلي رفح.
مصدر بحماس لـTRT عربي: الجولة الأولى من مفاوضات القاهرة انتهت دون اتفاق
معبر رفح بعد الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح / صورة: TRT Arabi 
8 مايو 2024

وقال المصدر في تصريح لـTRT عربي، اليوم الأربعاء، إن الجولة الأولى من مفاوضات القاهرة بحضور كل الوفود الخمسة انتهت، مشيراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وحمّل المصدر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مسؤولية الانهيار المحتمَل للاتفاق"، كاشفاً عن أن نتنياهو أعاد كل الأمور إلى بداية التفاوض محاولاً كسب الوقت، مؤكداً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "غير معني بالتوصل إلى اتفاق ويسعى لخداع أهالي الأسرى الإسرائيليين".

وشدد على أن "الأوضاع لن تكون كما كانت قبل اجتياح رفح، ومواقفنا قد تتغير "، منوهاً إلى أن الحركة ستدرس موقفها الأخير بعد هذه الجولة “الحاسمة”.

وصباح الثلاثاء، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، وهو الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية؛ ما أدى إلى إغلاقه في الاتجاهين.

كانت وسائل إعلام مصرية، ذكرت مساء أمس الثلاثاء، بدء جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، في القاهرة.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل منذ ذلك الوقت، حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت باستشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار هائل في المباني والبنى التحتية، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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