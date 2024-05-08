ووفق معطيات جيش الاحتلال، المعلن عنها، يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى في صفوفه إلى 615 منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 267 منذ اندلاع المعارك البرية في القطاع في 27 من الشهر ذاته.

وأفادت الشرطة في تصريح مكتوب: "تعلن الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود عن وفاة القائد ياتيف ليف هاليفي، القائد والجندي الراحل في الجيش الإسرائيلي، الذي أصيب بجروح قاتلة خلال عملية في طولكرم".

وبدورها، قالت القناة 14 العبرية إن هاليفي، هو نجل القائد الأسبق للوحدة الخاصة بالشرطة "اليمام" والشرطة في القدس يورام هاليفي.

والسبت، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة)، بأن أحد عناصر وحدة "اليمام" التابعة لشرطة حرس الحدود، أصيب خلال اشتباكات رافقت حملة عسكرية نفذتها قوات الاحتلال لأكثر من 13 ساعة في دير الغصون.

وتسببت العملية العسكرية الإسرائيلية في دير الغصون في استشهاد 6 فلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، آنذاك.

بموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفاً 491 شهيداً ونحو 4 آلاف و950 جريحاً، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.