سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل جندي إسرائيلي عقب إصابته في عملية عسكرية بالضفة الغربية
كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن مقتل جندي متأثراً بجروح أصيب بها خلال عملية عسكرية في بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، قبل أيام.
مقتل جندي إسرائيلي عقب إصابته في عملية عسكرية بالضفة الغربية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم دير الغصون في طولكرم، الضفة الغربية في 4 مايو/أيار 2024. / صورة: AA 
8 مايو 2024

ووفق معطيات جيش الاحتلال، المعلن عنها، يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى في صفوفه إلى 615 منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 267 منذ اندلاع المعارك البرية في القطاع في 27 من الشهر ذاته.

وأفادت الشرطة في تصريح مكتوب: "تعلن الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود عن وفاة القائد ياتيف ليف هاليفي، القائد والجندي الراحل في الجيش الإسرائيلي، الذي أصيب بجروح قاتلة خلال عملية في طولكرم".

وبدورها، قالت القناة 14 العبرية إن هاليفي، هو نجل القائد الأسبق للوحدة الخاصة بالشرطة "اليمام" والشرطة في القدس يورام هاليفي.

والسبت، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة)، بأن أحد عناصر وحدة "اليمام" التابعة لشرطة حرس الحدود، أصيب خلال اشتباكات رافقت حملة عسكرية نفذتها قوات الاحتلال لأكثر من 13 ساعة في دير الغصون.

وتسببت العملية العسكرية الإسرائيلية في دير الغصون في استشهاد 6 فلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، آنذاك.

بموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفاً 491 شهيداً ونحو 4 آلاف و950 جريحاً، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us