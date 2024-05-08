سياسة
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حزب الله يعلن تدمير منظومة إسرائيلية وسط تصاعد قصف إسرائيل لبلدات لبنانية
أعلن "حزب الله" تدمير منظومة فنية في موقع عسكري إسرائيلي بعد استهدافها بمسيرة، فيما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مما سماه "صيفا ساخنا" مع الحزب.
حزب الله يعلن تدمير منظومة إسرائيلية وسط تصاعد قصف إسرائيل لبلدات لبنانية
أنقاض منزل في قرية كفر حمام بجنوب لبنان بالقرب جراء غارة إسرائيلية في 8 مايو/أيار 2024 / صورة: AFP
8 مايو 2024

وقال "حزب الله" في بيان إن مقاتليه "استهدفوا إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع العاصي بمُحلِّقة هجومية انقضاضيّة (مسيرة انتحارية)، وأصابوها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها".

وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" استهداف موقع السماقة الإسرائيلي، في تلال كفر شوبا، اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر.​​​​​​​

وفي وقت سابق الأربعاء، تحدث "حزب الله"، عن هجمات استهدفت مواقع ومباني للجيش الإسرائيلي في 5 مستوطنات ومواقع أخرى بالشمال، ردا على استهدافه قرى ومنازل لمدنيين جنوبي لبنان.

في المقابل، كشفت صحيفة معاريف العبرية، عن إصابة عدد من الإسرائيليين في الهجمات من لبنان على شمال البلاد.

"صيفا ساخنا"

بدوره حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في كلمة متلفزة، مما سماه "صيفا ساخنا" مع "حزب الله"، معتبرا أن مهمة قواته "لم تكتمل" على الحدود الشمالية مع لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد زاد الأربعاء، من قصفه لبلدات في جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط جرحى، ضمن جولة جديدة من المواجهات اليومية مع "حزب الله" منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق إعلام لبناني رسمي.

وللشهر السابع على التوالي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق"؛ خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية أسفرت عن أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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