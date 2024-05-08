سياسة
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البرلمان الأوكراني يقر مشروع قانون يسمح بتجنيد مساجين مقابل العفو
أقرّ البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح لفئات معيّنة من السجناء بالقتال في صفوف القوات المسلّحة مقابل حصولهم على العفو، في وقت تسعى فيه كييف إلى حشد مزيد من الجنود ضدّ موسكو.
البرلمان الأوكراني يقر مشروع قانون يسمح بتجنيد مساجين مقابل العفو
البرلمان الأوكراني يقر مشروع قانون يسمح بتجنيد مساجين مقابل العفو / صورة: REUTERS
8 مايو 2024

وقالت النائبة أولينا شولياك رئيسة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في منشور عبر فيسبوك: "جرى تبنّي النص بأغلبية 279 صوتاً في القراءة الثانية. ولا يزال يتعيّن أن يوقّع رئيس البرلمان وزيلينسكي القانون قبل أن يدخل حيّز التنفيذ.

وأوضحت شولياك أنّ هذا الإجراء لن يشمل إلّا السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، مضيفة أنّه سيتطلّب موافقة السلطات العسكرية بعد التحقّق من الصحة الجسدية والنفسية للسجين.

وأضافت أنّ هذا النص لن يشمل السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة معيّنة، خصوصاً "القتل العمد لأكثر من شخصين" أو العنف الجنسي أو الاعتداءات على الأمن القومي أو الإدانات "الخطيرة" بالفساد.

وبالتالي، فإنّ الأشخاص المدانين في أثناء تولّيهم مناصب سياسية مهمّة لن يكونوا مؤهّلين لهذا الإجراء. ووفق شولياك، فإنّ هؤلاء السجناء سيخدمون في الوحدات الخاصة في الجيش.

وأوضحت النائبة الأوكرانية أنّه لن يتمكّن من تقديم مثل هذا الطلب سوى السجناء الذين قضوا أقلّ من ثلاث سنوات في السجن، مضيفةً: "لا يمكننا أن ننجو في ظروف حرب شاملة ضدّ عدو يتمتّع بمزيد من الموارد إلّا من خلال تعزيز جميع قواتنا".

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية أبرزها الناتو، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

يُذكر أن موسكو جنّدت عشرات الآلاف من السجناء للقتال على الجبهة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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