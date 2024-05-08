وأضاف قجلي في منشور على منصة إكس، أن "تركيا قدمت 30% من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأفاد المسؤول التركي بمغادرة "سفينة تحمل 1908 أطنان من المساعدات الإنسانية من ميناء مرسين التركية، بينما رست سفينة مساعدات أخرى بحمولة 5066 طناً في ميناء العريش المصرية".

وأكد قجلي أن إجمالي المساعدات الإنسانية التركية تجاوزت 52 ألف طن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت نحو 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.