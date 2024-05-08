سياسة
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سفينة الخير التركية 11 تصل إلى العريش حاملةً أكثر من 5 آلاف طن مساعدات لغزة
وصلت "سفينة الخير" التركية رقم 11، اليوم الأربعاء، إلى ميناء العريش المصري، حاملةً على متنها 5 آلاف و66 طناً من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
سفينة الخير التركية 11 تصل إلى العريش حاملةً أكثر من 5 آلاف طن مساعدات لغزة
فرق الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" تستقبل سفينة الخير التركية رقم 11 بميناء العريش المصري / صورة: AA
8 مايو 2024

وأشرف على إعداد السفينة الهلال الأحمر التركي، وكان في استقبالها فرق الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء مرسين التركي، مواد غذائية ومستلزمات أطفال وأسرّة متنقلة ومواد طبية.

في السياق نفسه، انطلقت "سفينة الخير" التركية-القطرية، اليوم الأربعاء، من ميناء مرسين، وعلى متنها مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتحمل السفينة التي جهّزها صندوق قطر للتنمية ومنظمات مجتمع مدني ووزارة الصحة التركية بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، 1900 طن من المساعدات الإنسانية.

وحتى الأربعاء، أرسلت تركيا أكثر من 52 ألف طن من المساعدات إلى غزة على متن 13 طائرة، و10 سفن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم مطالبات محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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