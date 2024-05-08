سياسة
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أردوغان يستقبل رئيس وزراء أذربيجان بأنقرة ويناقش معه قضايا إقليمية ودولية
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في المجمع الرئاسي بأنقرة. وعقد الجانبان لقاءً تطرق إلى العلاقات الثنائية وعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا والهجمات الإسرائيلية على غزة، وقضايا إقليمية ودولية.
أردوغان يستقبل رئيس وزراء أذربيجان بأنقرة ويناقش معه قضايا إقليمية ودولية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في المجمع الرئاسي بأنقرة / صورة: دائرة الاتصال التركية
8 مايو 2024

وأعرب الرئيس أردوغان وفقاً لبيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، عن سعادته للمسافة التي قُطِعت في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وتوقعه نتيجة إيجابية من مباحثات السلام المزمع إجراؤها في مدينة ألماتي الكازاخستانية في 10 مايو/أيار الجاري، مشدداً على ضرورة إبرام اتفاق يجلب الاستقرار إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل تعاونها مع أذربيجان لمنع تحول المنطقة إلى ساحة صراع جيوسياسي جرّاء تدخل أطراف خارجية لصالح طرف بعينه وبأحكام مسبقة، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم "العزيزة أذربيجان" في كل المحافل.

وفي سياق آخر، قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تعمل على توسيع دائرة الصراع في المنطقة، إذ تواصل هجماتها على الأراضي الفلسطينية رغم إعلان حركة حماس قبولها وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن منظمة الدول التركية يمكنها التعاون بشكل أكبر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وهنّأ الرئيس أردوغان أذربيجان باستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ العام المقبل، مؤكداً أن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم فيما يخص الاستعدادات.

مصدر:TRT عربي
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