وأعرب الرئيس أردوغان وفقاً لبيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، عن سعادته للمسافة التي قُطِعت في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وتوقعه نتيجة إيجابية من مباحثات السلام المزمع إجراؤها في مدينة ألماتي الكازاخستانية في 10 مايو/أيار الجاري، مشدداً على ضرورة إبرام اتفاق يجلب الاستقرار إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل تعاونها مع أذربيجان لمنع تحول المنطقة إلى ساحة صراع جيوسياسي جرّاء تدخل أطراف خارجية لصالح طرف بعينه وبأحكام مسبقة، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم "العزيزة أذربيجان" في كل المحافل.

وفي سياق آخر، قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تعمل على توسيع دائرة الصراع في المنطقة، إذ تواصل هجماتها على الأراضي الفلسطينية رغم إعلان حركة حماس قبولها وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن منظمة الدول التركية يمكنها التعاون بشكل أكبر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وهنّأ الرئيس أردوغان أذربيجان باستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ العام المقبل، مؤكداً أن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم فيما يخص الاستعدادات.