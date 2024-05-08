سياسة
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إعلام عبري: إطلاق صواريخ من رفح نحو مستوطنات غلاف غزة دون اعتراض أي منها
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن 8 صواريخ أطلقت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف، دون اعتراض أي منها.
إعلام عبري: إطلاق صواريخ من رفح نحو مستوطنات غلاف غزة دون اعتراض أي منها
إعلام عبري يتحدث عن إطلاق صواريخ من رفح تجاه مستوطنات غلاف غزة/ صورة أرشيفية: AA   
8 مايو 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أطلقت 8 صواريخ من رفح، ولم يجرِ اعتراض أي منها، ويجري التحقق ما إذا كان هناك أي سقوط في منطقة الغلاف"، مضيفة أنه "لم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الصواريخ جرى إطلاقها تجاه مستوطنة "شلوميت" في المجلس الإقليمي "أشكول" (يضم 32 مستوطنة بمنطقة غلاف غزة)، دون وقوع إصابات.

ورغم تراجعها نسبياً، لم تتمكن قوات جيش الاحتلال المتوغلة داخل مناطق في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من وقف إطلاق الصواريخ، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الأحد، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجياً خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.

وتشهد رفح اشتباكات ضارية بين مقاتلين فلسطينيين وجيش الاحتلال في أعقاب سيطرة الأخير على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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