وفي أول تعليق رسمي من تل أبيب على قرار واشنطن، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لصحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة: "قرار الإدارة الأمريكية تعليق نقل مساعدات عسكرية لإسرائيل مخيّب للآمال للغاية".

فيما قال وزير الطاقة إيلي كوهين للصحيفة ذاتها، معلقاً على القرار الأمريكي: "الاستقلال في إنتاج الأسلحة والذخيرة أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، نقلت عن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين لم تذكر أسماءهم، أن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتاً شحن بعض الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار التطورات في رفح.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنهم يجرون تقييما لموضوع الأسلحة المزمع إرسالها قريباً إلى إسرائيل في إطار الهجوم البري الشامل على رفح، وأنهم علقوا شحن بعض الأسلحة مع استمرار هذه المرحلة.

وذكر أوستن، خلال مناقشات الموازنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، أنهم لا يريدون أن تشن إسرائيل هجوماً برياً شاملاً على رفح، وأنهم نقلوا رسائل واضحة حول هذه القضية إلى محاوريهم في تل أبيب، وأنهم يراقبون من كثب التطورات في المنطقة.

وأضاف: "سنواصل التأكد من أن إسرائيل لديها وسائل الدفاع عن نفسها. لكننا نقيّم حالياً شحنات الدعم الأمني ​​التي سيجري إرسالها في المستقبل القريب في سياق التطورات في رفح، وبينما نقيّم الوضع الحالي، أوقفنا شحنة تحتوي على كمية كبيرة من الذخيرة".

وأشار أوستن إلى أن وضع أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني في رفح صعب للغاية، وقال: "بالتأكيد لا نريد أن نرى صراعاً كبيراً في رفح".

وقال: "إن عملية التقييم فيما يتعلق باستمرار شحنات الأسلحة إلى إسرائيل مستمرة". مشيراً إلى الشحنة المعلقة، بقوله: "لم نتوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن".

وصباح الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، ضمن ما يُزعَم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في رفح منذ الاثنين، شملت توغلات برية وغارات جوية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.