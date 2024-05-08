والتقى جودت يلماز، نائب الرئيس التركي ورئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف بالمجمع الرئاسي بأنقرة، وقاد الطرفان محادثات ثنائية خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الاقتصادية المشتركة، والتي جرى على إثرها توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات العلاقات الخارجية والتبادل التجاري والمياه والطاقة والنقل ومكافحة الأمراض الحيوانية.

وفي ضوء اللقاء، أكد يلماز أهمية اللجنة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: "إن 74% من الإجراءات المدرجة في خطة العمل المكونة من 86 بنداً والتي جرى التوقيع عليها في الولاية العاشرة جرى تنفيذها، بإجمالي 64".

وأضاف يلماز أنه تبادل مع أسدوف وجهات النظر حول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتعميق التعاون القائم وتحديد مجالات جديدة للتعاون وتطوير المشاريع المشتركة.

وأشار إلى أنه في عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وأذربيجان 7.5 مليار دولار، إذ احتلت تركيا المرتبة الثانية في صادرات أذربيجان والثالثة في وارداتها.

من جانبه، قال أسدوف: "إن المشاريع الضخمة التي نفذتها أنقرة وباكو غيّرت خرائط الطاقة والنقل في العالم. وتلعب بلداننا دوراً مهماً في تنمية المنطقة وفي ضمان أمن الطاقة في أوروبا".

وأكد أسدوف أن تركيا وأذربيجان وصلتا إلى منتصف الطريق في تحقيق هدفهما التجاري الثنائي البالغ 15 مليار دولار، ليصل حجم التجارة إلى 7 دولارات.

وثمّن أسدوف تطور التعاون بين أنقرة وباكو، مؤكداً أنه "يتطور بنجاح في كلا الاتجاهين، وهو عامل مهم في العلاقات الأذربيجانية التركية".

واليوم الأربعاء، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسدوف في المجمع الرئاسي بأنقرة، مؤكداً أن تركيا ستواصل تعاونها مع أذربيجان لمنع تحول المنطقة إلى ساحة صراع جيوسياسي جرّاء تدخل أطراف خارجية لصالح طرف بعينه وبأحكام مسبقة، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم "العزيزة أذربيجان" في كل المحافل.