سياسة
2 دقيقة قراءة
حماس: إسرائيل غير جادة في التوصل لاتفاق وتستخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح
اتهم عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، مساء الأربعاء، إسرائيل بأنها "غير جادة" في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، معتبرا أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يعمل على "اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات".
حماس: إسرائيل غير جادة في التوصل لاتفاق وتستخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح
حماس: إسرائيل تستخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح / صورة: Reuters
9 مايو 2024

وقال الرشق، في منشور عبر منصة "تلغرام": "إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق، وتستخدم المفاوضات غطاءً لاجتياح مدينة رفح (جنوبي غزة) واحتلال المعبر" الذي يحمل الاسم ذاته.

واتهم الرشق نتنياهو بـ"اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات"، مشيرا إلى أن الأخير "يُلقي باللوم على حماس وعلى الوسطاء(دون توضيح)".

واعتبر الرشق أن "موافقة حماس على مقترح الوسطاء، أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق".

ولفت إلى أن "حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم".

والاثنين، أعلنت حماس قبولها مقترحا قطريا مصريا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ورغم ترحيب أطراف دولية عدة بخطوة حماس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صيغة الاتفاق التي وافقت عليها الحركة الفلسطينية، مدعيا أنها "بعيدة كل البعد عن تلبية متطلبات" إسرائيل.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us