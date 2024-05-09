وقال الرشق، في منشور عبر منصة "تلغرام": "إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق، وتستخدم المفاوضات غطاءً لاجتياح مدينة رفح (جنوبي غزة) واحتلال المعبر" الذي يحمل الاسم ذاته.

واتهم الرشق نتنياهو بـ"اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات"، مشيرا إلى أن الأخير "يُلقي باللوم على حماس وعلى الوسطاء(دون توضيح)".

واعتبر الرشق أن "موافقة حماس على مقترح الوسطاء، أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق".

ولفت إلى أن "حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم".

والاثنين، أعلنت حماس قبولها مقترحا قطريا مصريا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ورغم ترحيب أطراف دولية عدة بخطوة حماس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صيغة الاتفاق التي وافقت عليها الحركة الفلسطينية، مدعيا أنها "بعيدة كل البعد عن تلبية متطلبات" إسرائيل.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.