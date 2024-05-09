سياسة
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بايدن يهدد بإيقاف إمداد إسرائيل بالأسلحة إذا اجتاحت رفح
هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، مساء الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بالأسلحة إذا اجتاحت مدينة رفح.
بايدن يهدد بإيقاف إمداد إسرائيل بالأسلحة إذا اجتاحت رفح
بايدن يهدد بإيقاف إمداد إسرائيل بالأسلحة إذا اجتاحت رفح / صورة: AP
9 مايو 2024

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة CNN "أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح... فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا للتعامل مع رفح، وللتعامل مع المدن.. تلك التي تتعامل مع هذه المشكلة".

وأقر بايدن بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين في غزة.

وقال بايدن عندما سُئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها نحو طن، والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وجاء بث المقابلة بعد ساعات من إقرار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن علانية بأن قرار بايدن الأسبوع الماضي وقف تسليم آلاف القنابل ثقيلة الوزن اتُخذ بسبب القلق حيال رفح، حيث تعارض واشنطن خطط إسرائيل شن هجوم كبير دون ضمانات بحماية المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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